Psikolojik üstünlükleri bitti okullar devrediliyor

Türkiye Maarif Vakfı geçtiğimiz günlerde Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki FETÖ'ye ait anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan 4 okulu imzalanan protokolle devraldı. AKŞAM'a konuşan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, FETÖ'nün yurtdışındaki okullarında yaşanan çözülmeyi anlattı.

GÜVEN DUYULMUYOR

Türkiye'nin yurtdışındaki psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğine dikkat çeken Akgün şunları kaydetti: Özellikle Türklerin ve Müslüman azınlığın yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde de artık FETÖ okulları güven duyulmayan ve Türkiye'deki meşru otoriteye karşı savaş ilan etmiş kurumlar olarak algılanıyor. 24 Haziran seçimleri sonrasında yaşanan gelişmeler ışığında FETÖ okullarında ciddi kan kaybı başladı. Öğrenci kaybediyorlar. Mali zorluklar içine girdiler. Pek çok ülkede ya küçülmeye gidiyorlar ya da bize devredilmesin diye satışını yapmaya çalışıyor.

24 HAZİRAN EŞİKTİ

Balkan ülkeleri bu konuları konuşmaktan çok hoşlanmıyorlardı. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibariyle siyaseten Arnavutluk'tan Makedonya'ya Kosova'ya kadar bütün siyasiler FETÖ okullarının kendilerine yük olduğunu artı bir değer olmadığını ve Türkiye ile olan ilişkilerini zehirlemeye başladığını görmeye başladılar. Bu anlamda çözülme süreci başladı. Özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonraki süreçte psikolojik eşik aşıldı diyebilirim. Zaten FETÖ'cülerin konuşmalarından da bu anlaşılıyor.

99 okul bize geçti

"2 yıl içinde 90 ülke ile temasa geçtik" diyen Akgün şunları kaydetti: Bu ülkeler içinde vakfımızın tescilini sağladığımız 41 ülkeye de vakfın temsilcisini atadık. Vakfımızın açtığı 25 ülkede okulumuz var. Bizim hedefimiz her yıl 20 ülke. FETÖ ile iltisaklı 99 okulun devir işlemleri tamamlandı. Toplam 10 bin 871 öğrenci eğitim ve öğretim görüyor. Stratejik olarak öncelik arz eden bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 12 ülkede 37 yeni okul açtık. Bunlarla birlikte toplamda 28 ülkede devir teslim süreci devam ediyor.

Önemli bir boşluğu doldurduk

"Türkiye Maarif Vakfı'nın FETÖ okullarıyla ilgili çalışmaları bir taraftan sürerken diğer taraftan da Türkiye'nin yurtdışındaki bir eğitim kurumu kurmasına ilişkin kararın da yansımasıdır" diyen Akgün şöyle devam etti: Büyük devletlerin hemen hemen hepsinin kendi dilini ve eğitimini verdiği yurtdışı kurumlar var. Maarif Vakfı işte böylesine bir boşluğu da aynı zamanda dolduruyor. Türkiye gibi yükselen bir aktörün de uluslararası alanda eğitim alanında açılan bir penceresi olmak durumundadır.

160 ülkede 800 okul var

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun darbe raporunda FETÖ'nün yurtdışındaki yapılanmasına yönelik verilere göre örgüt 26 yılda 160 ülke, 800 okulla faaliyet gösteriyor. "2018 yılının bundan sonraki kısmında FETÖ okullarının çok daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye devredileceğini öngörüyorum" diyen Akgün şöyle devam etti: Saha bunun için çok uygun. FETÖ'de çözülme hızlandı, artık psikolojik üstünlük Türkiye'de.

Türkiye diye gönderdiler

"Bizler FETÖ'yü karşı tarafa anlatıp bu okulların devrini sağlamaya çalışan bir kurumuz" diyen Akgün şöyle devam etti: Aileler oraya çocuklarını gönderirken Gülen diye göndermediler Türkiye diye gönderdiler. (Akşam)







