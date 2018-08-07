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: ile ön mütabakat sağlandı

haberi... Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre 2 gün içerisinde 'ye 'den bir heyet gidecek.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 01:21 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 01:53
Son dakika: ABD ile ön mütabakat sağlandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüzyüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı.

Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC'ye gideceği öğrenildi.

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Son dakika: ABD ile ön mütabakat sağlandı
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