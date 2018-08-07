Son Dakika: Diyanet, vekaletle kurban organizasyonlarını denetleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl itibarıyla vekaletle kurban organizasyonu düzenleyen kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ile faaliyetlerinin denetleneceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, Başkanlığın bu yıl itibarıyla yurt içi ve dışı tüm vekaletle kurban organizasyonlarını denetleyerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmasına ilişkin esasların belirlendiği hatırlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının üstlendiği misyon, halkın dini hassasiyetlerine özen gösterilmesi ve mali kaynaklarının korunması bakımından "vekaletle kurban organizasyonlarının denetimi"nin büyük bir titizlikle ele alınacağı belirtilen açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı'ndan itibaren, kurban organizasyonu düzenleyen kurum, kuruluş ve işletmelerin, mahallinde ve raporlar üzerinden denetleneceği kaydedildi.

Açıklamada, organizasyonlarında Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla uyuşmayan hususlar bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerin planlamalarında revizyon yapmaları gerekeceği vurgulandı. Yasal olmayan yollarla vatandaşlardan bağış toplayarak vekaletle kurban organizasyonu düzenleyen kişi ve gruplara karşı dikkatli olunması istendi.

Kurum, kuruluş ve işletmelerin, bu yıl yurt içinde ve/veya yurt dışında vekaletle kurban organizasyonu düzenlediklerini bildiren yazıyı ve diğer gerekli bilgileri 15 Ağustos Çarşamba günü mesai bitimine kadar "kurban@diyanet.gov.tr" internet adresine ve posta yoluyla Diyanet İşleri Başkanlığına iletmeleri gerekecek.