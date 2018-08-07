Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ operasyonu

Erzincan merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyesevk edilenlen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Erzincan merkezli Ankara, İstanbul, Eskişehir, Burdur, Tunceli ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan muvazzaf, emekli ya da görevlerinden ihraç edilmiş 6 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.