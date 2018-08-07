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Son dakika: Erzincan merkezli operasyonu

Son dakika haberi!  Örgütün 'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:32
Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ operasyonu

Erzincan merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyesevk edilenlen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Erzincan merkezli , , Eskişehir, Burdur, Tunceli ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan muvazzaf, emekli ya da görevlerinden ihraç edilmiş 6 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 zanlı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Erzincan merkezli FETÖ operasyonu
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