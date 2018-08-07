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Son Dakika: 'da büyük operasyon! Teröristlere sahte pasaport ve evrak düzenleyen kişi yakalandı

Son dakika haberi... 'da bazı terör örgütü mensupları ile kaçak yollarla yurda giren kişilere sahte pasaport ve evrak düzenleyen bir kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 13:19
Son Dakika: İstanbul'da büyük operasyon! Teröristlere sahte pasaport ve evrak düzenleyen kişi yakalandı

Son dakika haberi... 'da bazı terör örgütü mensupları ile kaçak yollarla yurda giren kişilere sahte pasaport ve evrak düzenleyen bir kişi yakalandı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

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Son Dakika: İstanbul'da büyük operasyon! Teröristlere sahte pasaport ve evrak düzenleyen kişi yakalandı
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