Son Dakika: Özel Akıllı Okullar'ın sahibi İdris Yurteri'nin eşi de gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan Ankara'daki Özel Akıllı Okulların kurucusu İdris Yurteri ve eşi ile okulların gayri resmi ortağı olduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten okulların örgütle irtibatları belirlenen yöneticileri ve bazı öğretmenlerinin arasında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, daha önce bu okullarda görev yapmış bir yöneticinin Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okulların sahibi İdris Yurteri, eşi Fatma Yurteri ile okulların gayri resmi ortağı olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüpheli İdris Yurteri'nin kurucusu olduğu, soruşturmaya konu okullar ise şunlar:

"Özel Akıllı Okul İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İvedik OSB Teknik Koleji), Özel Akıllı Okul İvedik OSB Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Akıllı Okul Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Akıllı Okul Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan Teknoloji ve İnovasyon Lisesi), Özel Akıllı Okul Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Akıllı Kolej Mamak Teknoloji İnovasyon Liseleri), Özel Akıllı Okul Eryaman İlkokulu, Özel Akıllı Okul Eryaman Ortaokulu, Özel Akıllı Okul Etimesgut Anadolu Lisesi, Özel Akıllı Okul Etimesgut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Akıllı Okul Çankaya Vecihi Hürkuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Akıllı Okullar Sivil Havacılık Lisesi), Özel Akıllı Okul Çankaya Anadolu Lisesi, Özel Akıllı Okul Keçiören Vecihi Hürkuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Akıllı Okullar Keçiören Sivil Havacılık Lisesi.)"