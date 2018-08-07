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Son dakika: İcra Komitesi toplantısı sona erdi

'ne geçilmesinin ardından yapılan Komite'nin ilk toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 18:26
Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi

'ne geçilmesinin ardından yapılan İcra Komitesi'nin ilk toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 18.05'te sona erdi.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yer aldı.

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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi
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