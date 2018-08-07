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Son dakika: 'da şüphelisine gözaltı

Son dakika haberi... 'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü / adına 'sorumlu düzeyde' faaliyetler yürüttüğü öne sürülen C.A., polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:51

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde / terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğüne yönelik hakkında ihbarda bulunulan, C.A.'nın evine savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. C.A. gözaltına alınırken, evde bulunan 4 örgütsel kitap, bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyal ile çok sayıda av tüfeği fişeği-şarjörü, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli C.A. hakkında daha önce de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenerek 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütüldüğü tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen C.A., ifadesi için emniyete götürüldü.

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Son dakika: Tekirdağ'da PKK şüphelisine gözaltı
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