Türk ve Iraklı heyetler Ovaköy Sınır Kapısı için incelemeler yapacak

Irak Sınır Kapıları Heyeti Başkanı Kazım el-Akabi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve beraberindeki heyetle ofisinde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ortak ilişkiler ve iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığını belirten Akabi, Türkiye-Irak arasında açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı hakkında da değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.

Açıklamada her iki tarafın, ticari hareketliliğin önemini artıracak yeni sınır kapısının açılacağı bölgeye eylül ayında fizibilite çalışması yapacak teknik heyetlerin ziyaret etmesinde anlaşmaya vardıkları aktarıldı.

GAYRİMEŞRU REFERANDUMLA GÜNDEME GELEN OVAKÖY

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül 2017'de düzenlediği gayrimeşru referandumdan sonra Türkiye ile Irak arasında, IKBY kontrolündeki Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'na alternatif bir gümrük kapısının açılması gündeme gelmişti.

İki ülke arasında açılması planlanan sınır kapısı sayesinde Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer başta olmak üzere Musul ve ardındaki Kerkük ile Bağdat güzergâhlarındaki ticari hareketliliğin artması hedefleniyor.

Şırnak Silopi'ye bağlı Ovaköy, Habur Sınır Kapısı'nın yaklaşık 12 kilometre batısında yer alıyor.