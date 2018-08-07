Üç ilde operasyon: 21 terörist öldürüldü

Güvenlik
birimlerinin yurt genelinde sürdürdüğü İç Güvenlik
Operasyonları ile teröristlerin kökü kazınmaya devam ediyor. Bingöl, Tunceli ve Osmaniye
de gerçekleştirilen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında TİKKO'nun lider kadrosunda yer alan ve turuncu listede aranan 2 terörist de bulunuyor.
LİSTE ERİYOR
Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla teröristler arasında çıkan çatışmada 2'si kadın 1'i erkek terörist olmak üzere toplam 3 terörist öldürüldü. Tunceli-Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. PKK
/KCK
terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik İHA
ile yapılan tespit sonrası yakın hava desteği ile gerçekleştirilen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında gri listede aranan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali de var. Geçen hafta gerçekleştirilen İç Güvenlik Operasyonlarınnda terör örgütüne ağır darbe indirildi. Bir haftada 25'i ölü, 10'u sağ, 9'u teslim 44 terörist etkisiz hal getirildi.
KORUCUYU KATLETTİLER
Bu arada Bingöl'ün Sacak beldesi Sudüğünü köyü Esenler mezrasında yaşayan güvenlik korucusu Ahmet Nebi, öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Arama çalışmaları sonucu Nebi'nin cesedi mezradaki arı kovanlarının arasında PKK'lı teröristlerce katledildiği belirlendi.
TURUNCU LİSTEDELER
Öldürülen
teröristler arasında
600 bin liralık
ödülle turuncu listede
aranan sözde TKP
/ML-TİKKO
Ovacık sorumlusu Yusuf kod adlı İlker Tezer ile TKP/ MLK terör örgütü üyesi sözde TİKKO Bölge Sorumlusu Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş'un da yer aldığı saptandı.