ABD'deki FETÖ okulunda "yolsuzluk" soruşturması

ABD'nin California eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı sözleşmeli okul BayTech'in müdürü Hayri Hatipoğlu'nun yolsuzlukla suçlandığı ve bölgedeki eğitim kurulunun olayın ardından okulda soruşturma başlattığı bildirildi.

Bölgede yayın yapan yerel gazete East Bay Express'te yer alan habere göre, Oakland'daki teknoloji okulunun müdürü Hayri Hatipoğlu, okul yönetim kurulunun kendisini dolandırıcılıkla suçlamasının ardından aniden istifa etti.

Ortadan kaybolan Türk kökenli Hatipoğlu'nun, vatandaşı olduğu Avustralya'ya gittiği belirtildi.

Yolsuzluk iddiasının ortaya çıkmasından sonra Hatipoğlu'nun yanı sıra 4 üst düzey yetkili ve 2 okul kurulu üyesinin de aniden işi bıraktığı ifade edildi.

BayTech okulunun denetlenmesinden sorumlu Oakland Birleşik Okul Bölgesi (OUSD) de konu hakkında soruşturma açtı ve okulun 3 yönetim kurulu üyesinin Hatipoğlu'nu dolandırıcılıkla suçladığı öğrenildi.

Yönetim kurulu üyeleri, Hatipoğlu'nun el altından işe alım sözleşmesini değiştirdiğini ve 3 yıllık kıdem tazminatını 450 bin dolar olarak değiştirdiğini iddia ediyor.

"ORTADA BİRÇOK DELİL VAR"

Yönetim kurulu üyesi Fatih Dağdelen, "Hatipoğlu'nun sözleşmeyi değiştirdiğini düşünüyoruz. Sözleşmesine göre istifa durumunda 6 aylık maaş alacaktı ancak birden bire sözleşmede 2,5 yıldan daha fazla maaş alacağı maddesi ortaya çıktı." dedi.

Hatipoğlu'nun neden istifa ettiğini söylemeyen Dağdelen, "Ortada bir dolandırıcılık olduğuna inanmamız için birçok delilimiz var." ifadelerini kullandı.

OUSD'nin son yıllarda okulun FETÖ bağlantısını soruşturmak için şikayetler aldığını ancak BayTech yöneticilerinin bu iddiaları reddettiğini, herhangi bir soruşturmanın ayrımcılık belirtisi olacağını söylediğini kaydetti.

Gazeteye konuşan Maryland Loyola Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Joshua Hendrick, FETÖ mensubu okul yöneticilerinin genellikle örgütle bağlarını reddettiğini belirtti.

"SUÇLAMALARI CİDDİYE ALIYORUZ"

OUSD Sözcüsü John Sasaki, okul hakkında soruşturma açıldığını teyit ederek, "OUSD okullarımızda finansal yolsuzluk suçlamalarını ciddiye alıyor. BayTech'te de böyle bir durum olduğu bilgisini aldık." dedi.

BayTech sözleşmeli okulu, Teksas, Utah ve Güney California'daki diğer FETÖ okullarının da kurucusu olan Süleyman Bahçeci tarafından kurulan Willow Eğitim Vakfı adına işletiliyor.

Kayıtlar ve röportajlara göre Bahçeci'nin yanı sıra okulun diğer yönetim kurulu üyelerinin de FETÖ ile ciddi bağları var.

AA muhabirinin ulaşmaya çalıştığı okul yetkilileri konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

Türkiye'de 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla eleştiriliyor.