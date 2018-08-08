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Bakan açıkladı... Tüm zarar devlet tarafından karşılanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'daki sel felaketinde maddi kayıpları devletin karşılayacağını açıkladı. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 21:01
Bakan açıkladı... Tüm zarar devlet tarafından karşılanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da sel bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Ankara'dan uçakla Giresun-Ordu Havalimanı'na gelen Soylu'yu, burada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer ilgililer karşıladı.

Helikopterle, selin büyük zarara neden olduğu Ünye ilçesine hareket eden Soylu, Vali Yavuz'dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

Soylu, helikopterin indiği Ünye Limanı'ndan, Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsünde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Samsun-Ordu karayoluna hareket etti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır"

Bu alanda incelemelerde bulunan Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Soylu, selden zarar gören bölgelerdeki incelemelerine devam ediyor.

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Bakan açıkladı... Tüm zarar devlet tarafından karşılanacak
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