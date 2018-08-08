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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'da

İncelemelerde bulunmak üzere felaketinin yaşandığı 'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'dan bilgi aldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 23:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, felaketinin yaşandığı 'ya geldi.

Oktay, Ordu-Giresun Havalimanı'nda ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti.

Brifinge, afet bölgesini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu'da
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