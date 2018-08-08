Dışişleri Bakanlığı’na 3 bakan yardımcısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Dışişleri bakan yardımcılıklarına Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran'ı atadı. Böylelikle, Dışişleri Bakanlığı
'na ilk kez 3 bakan yardımcısı görevlendirildi. Yeni atanan bakan yardımcılarından 2'sinin diplomat, 1'inin ise danışman kökenli olması dikkat çekiyor. Bakan yardımcılarından Büyükelçi Önal, yıllardır Suriye müzakerelerinde Türkiye'yi temsilen yer aldı. Kaymakçı, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak Brüksel'de görevini yürüttü, Kıran ise, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Ordu milletvekili adayıydı. Öte yandan eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, Abdurrahman Bilgiç'in yerine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olarak atanacağı bildirildi.