Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Dışişleri Bakanlığı’na 3 bakan yardımcısı

’na 3 bakan yardımcısı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Dışişleri Bakanlığı’na 3 bakan yardımcısı
Başkan , Dışişleri bakan yardımcılıklarına Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran'ı atadı. Böylelikle, 'na ilk kez 3 bakan yardımcısı görevlendirildi. Yeni atanan bakan yardımcılarından 2'sinin diplomat, 1'inin ise danışman kökenli olması dikkat çekiyor. Bakan yardımcılarından Büyükelçi Önal, yıllardır Suriye müzakerelerinde Türkiye'yi temsilen yer aldı. Kaymakçı, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak Brüksel'de görevini yürüttü, Kıran ise, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Ordu milletvekili adayıydı. Öte yandan eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, Abdurrahman Bilgiç'in yerine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olarak atanacağı bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı’na 3 bakan yardımcısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN