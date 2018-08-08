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Erdoğan kadrosunu yeniliyor

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Erdoğan AK Parti kadrosunu yeniliyor
Başkan , milletvekili, bakan ve bürokratlardan sonra 18 Ağustos'ta yapılacak büyük kongrede parti yönetimini de yeni sisteme göre yeniden dizayn edecek. Kongrede genel başkanlık seçiminin yanı sıra 'nin 50 kişiden olaşan en yetkili organı MKYK'nın yüzde 30'unun değişmesi, Erdoğan'ın "tecrübe, gençlik ve yenileşme" karması yapması bekleniyor. Erdoğan'ın, MKYK'da kimlerin yer alacağına ilişkin çalışmalarına başladığı bildirildi. Başkan Erdoğan, geçen günlerde yapılan MYK toplantısında yeni liste için isim istedi. Parti yöneticileri MKYK için önerdikleri isimleri yazdı. Erdoğan'ın teşkilatların da nabzını tuttuğu kaydedildi.

ALMANYA'YA GİDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için 28 Eylül'de 'ya gidecek. Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 28-29 Eylül'de gerçekleşeçek ziyarette Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, Başbakan ile de bir araya gelecek. BERLİN
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Erdoğan AK Parti kadrosunu yeniliyor
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