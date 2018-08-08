FETÖ’nün servis elemanı Erdem

Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki FETÖ
yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede FETÖ-CHP bağına ilişkin bir şüpheli ifadesi de dikkat çekti. İddianamede FETÖ'nün 'PR abisi' olarak tanımlanan Ali adlı imamın AK Parti
aleyhine hazırladığı dosyaları CHP eski Milletvekili Eren Erdem
'e ulaştırdığı belirtildi. Erdem hakkında, "Casusluk ve Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
"BİZ İSTİHBARAT DAİREYE GİRECEĞİZ"
İstanbul'daki soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li eski Milletvekili Eren Erdem ile ilgili çarpıcı ayrıntıya yer verildi. İddianamede itiraflarıyla dikkat çeken FETÖ'cü istihbaratçı polis müdürü Zeki Taşkın
"Ali Trabzon'lu, İmam Hatipli, Siyasal mezunu, sarışın, uzun burunlu, laz şiveli numaralı gözlüklüydü. Ali'nin örgüt içerisinde AK Parti aleyhine olabilecek, partiyi siyasi yönden zarara uğratabilecek, gündem oluşturabilecek konular hakkında dosyalar hazırlayıp, muhalefet partisi milletvekillerine aracılar vasıtasıyla ulaştıran kişilerdendi. Ali'nin böyle bir dosya hazırlayıp aracılar vasıtasıyla CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem isimli şahsa ulaştırdığını kendisinden duydum. Benden de böyle bir dosya hazırlamam istendi. Ancak ben kabul etmedim. Bir daha da beni aramadı. Ali ile evinde 2016 yılının ramazan ayından sonra görüştüm. Ali Eagle programında bende ekliydi. Faruk, Gürsel, Lokman ve Adem İskilipli ile whatsapp görünümlü Eagle yazışması yaptık. 15 Temmuz gecesi Eagle üzerinden Faruk isimli şahıs bana mesaj attı.
'TANIDIĞIM PAŞA VAR MESAJ ATACAK'
İtırafçı polis müdürü Zeki Taşkın, Lokman Kırcılı
ve Gürsel Aktepe'yle buluşmasını şöyle anlattı: "Bana mesaj atıp çağırdılar, gittim. Kırcılı'ya sorduğumda 'İstihbarat Daire'ye gireceğiz, Tanıdığım paşa var onlar içeri girecek, bize mesaj gönderecek, sonra biz gireceğiz' dedi."