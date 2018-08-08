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’na 4 bakan yardımcısı atandı

İçişleri Bakan Yardımcılıklarına , , Prof. Dr. ve atandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına Prof. Dr. getirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 03:34 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 03:36
İçişleri Bakanlığı’na 4 bakan yardımcısı atandı

bakan yardımcılıkları ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı , Müsteşar Yardımcıları ve Prof. Dr. ile Bakan Yardımcısı atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer bir atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına Prof. Dr. getirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Serap Ersoy'un ataması gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı’na 4 bakan yardımcısı atandı
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