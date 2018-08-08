Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > E Okul giriş ile LGS lise 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS nakil başvuru kılavuzu 2018 MEB ile yayınlandı!

E Okul giriş ile lise 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS nakil başvuru kılavuzu 2018 ile yayınlandı!

Yaklaşık iki milyon adayın heyecanla beklediği sonuçlar geçtiğimiz hafta ’in resmi internet sitesinden erişime açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı lise tercihleri için 6 - 10 Ağustos tarihlerini açıkladı. 2018 nakil kılavuzu ile adaylar E Okul üzerinden bugün itibari ile tercih işlemlerini yapmaya başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile LGS tercih işlemleri için doğru yerdesiniz. MEB ve e okul öğrenci giriş ile buradan hemen lise tercih işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte LGS nakil kılavuzu...

Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 10:56
E Okul giriş ile LGS lise 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS nakil başvuru kılavuzu 2018 MEB ile yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tercih işlemlerinin 6-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmişti. Bu açıklama nedeniyle sabah saatlerinden itibaren e okul giriş sisteminde yoğunluk başladı. nakil kılavuzu araştıran adaylar lise tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile lise tercih işlemleri ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabileceksiniz. İşte 2018 LGS nakil başvuru kılavuzu ve e okul giriş sistemi!

LGS NAKİL KILAVUZU YAYINLANDI

, resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS nakil kılavuzu yayınladı. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakil takvimi bu başlı altından ulaşabilirsiniz.

MEB VE E OKUL İLE 1. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların lise tercih işlemleri için beklediği tarih geldi, çattı. Bugünü itibari ile e okul giriş üzerinden 1. nakil başvurusu başladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
E Okul giriş ile LGS lise 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS nakil başvuru kılavuzu 2018 MEB ile yayınlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN