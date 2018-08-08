ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2018 açıklandı! ÖSYM ile üniversite lisans önlisans taban ve tavan puanları yayınlandı mı?

Hayal ettiği üniversiteye gidebilmek için sabırsızlıkla bekleyen adayların beklediği gün geldi, çattı. 2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre tercihler 7 - 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öte yandan üniversite taban puanları da yine en çok merak edilen konular arasındaydı ancak yayınlanmadı. 2018 – 2018 yılının üniversite taban puanları buradan ulaşabilirsiniz. Peki YKS tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu ve diğer tüm detaylar…

YKS TERCİH KILAVUZU GÜNCELLENDİ

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih işlemleri bugün itibari ile başladı. YKS tercihleri 7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM AİS üzerinden alınacak olan tercihler internetten yapılacak.

ÖSYM İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih işlemleri bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Adaylar ÖSYM ile internet üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte ayrıntılar…