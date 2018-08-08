Haberler Gündem Haberleri Savunmaya 13.5 milyar liralık yeni projeler

Savunmaya 13.5 milyar liralık yeni projeler Savunma Sanayisi İcra Komitesi, 13.5 milyar lira bedelli 45 projeyi ele aldı. ATAK helikopterleri ve İHA sistemlerine yeni kabiliyetler kazandırılması, yerli sistemlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı

Giriş Tarihi: 8.8.2018