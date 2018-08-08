Son dakika: Sason’a 90 güvenlik korucusu alınacak

Sason Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçe mülki sınırları içindeki Çayırlı köyü 3, Çınarlı köyü 2, Dağçatı köyü 2, Dereköy köyü 3, Ergünü köyü 5, Erikli köyü 3, Geçitli köyü 4, Gürgenli köyü 3, Kayadüzü köyü 6, Kınalı köyü 2, Taşyuva köyü 5, Yolüstü köyü 2, Yiğitler köyü 3, Boğazkapı köyü 2, Kilis köyü 3, Haydar Mahallesi 2, Kurtuluş Mahallesi 1, Karşıyaka Mahallesi 1, Kayabaşı köyü 3, Yeşiller Mahallesi 1, Çalışırlar köyü 1, Zafer Mahallesi 5, Topluca köyü 1, Derince köyü 3, Dikbayır köyü 2, Meşeli köyü 2, Örenağıl köyü 1, Bayramlar köyü 1, Çakırpınar köyü 1, Turnalı köyü 2, Gençler köyü 1, Karayün köyü 1, Sarıyayla köyü 2, Kaşyayla köyü 6, Yücebağ beldesi 2, Binekli Mahallesinde 2, Koçkaya 1, köylerinde ve mahallelerinde azalan güvenlik korucusu sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam 90 güvenlik korucusu alımı yapılacağı belirtildi.

Korucu olmak isteyen adayların 30 yaşından büyük olmaması, eğer bu kritere uygun aday olmazsa en fazla 38 yaşından gün almamış olması gerektiği, son başvuru tarihinin ise 20 Ağustos mesai bitimine kadar yapılacağı kaydedildi.