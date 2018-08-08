Türkıye’den ABD’ye çözüm heyeti

Türkiye
'de FETÖ ve PKK bağlantıları gerekçesiyle yargılanan ve ev hapsinde tutulan ABD
'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmasını isteyen ABD ile Türkiye arasında başlayan diplomatik krizde çözüme yaklaşılıyor. Krizin çözümü için ön mutabakat sağlandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında önceki gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede krizin çözümü konusunda fikir birliği sağlandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Telefon görüşmesi yapmış olmak önemli bir işaret. Biz bu yüzden diyaloğun önemine güveniyoruz" dedi.
ÜÇ BAKANLIKTAN ÜÇER İSİM
Bu kapsamda Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Sedat Önal başkanlığında 9 kişilik bir heyet dün ABD'ye gitti. Heyette, Dışişleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarından 3'er isim yer aldı. Heyetin bugün ABD'li yetkililerle bir araya gelerek iki ülke arasındaki sorunları masaya yatıracağı belirtildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan Türkçe açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bir ABD'li yetkilinin, doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönündeki haberler uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün ABD'li mevkidaşı James Mattis ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.