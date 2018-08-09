ABD'deki FETÖ okulunda yolsuzluk soruşturması

ABD'nin
California eyaletinde FETÖ
bağlantılı sözleşmeli okul BayTech'in müdürü Hayri Hatipoğlu'nun yolsuzlukla suçlandığı bildirildi. Ortadan kaybolan Hatipoğlu'nun, vatandaşı olduğu Avustralya'ya gittiği belirtildi. Yolsuzluk iddiasının ortaya çıkmasından sonra Hatipoğlu'nun yanı sıra 4 üst düzey yetkili ve 2 okul kurulu üyesinin de aniden işi bıraktığı ifade edildi. BayTech okulunun denetlenmesinden sorumlu Oakland Birleşik Okul Bölgesi (OUSD) de soruşturma açtı. Yönetim kurulu üyesi Fatih Dağdelen, "Ortada bir dolandırıcılık olduğuna inanmamız için birçok delilimiz var" dedi.