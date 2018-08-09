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'de bulvarlara ve Zeytin Dalı isimleri verildi

'de ve 'nun teröristlerden temizlediği ilçesinde yerel meclis, bulvarların isimlerini değiştirdi. Bulvarlara , Zeytin Dalı ve Selahhaddin Eyyubi gibi isimler verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 11:27
Afrin'de bulvarlara Recep Tayyip Erdoğan ve Zeytin Dalı isimleri verildi

'de Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu'nun () terörden arındırdığı ilçesinde bazı bulvarlara ve Zeytin Dalı gibi isimler verildi.

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Afrin Yerel Meclisi, ilçe merkezindeki üç bulvarın ismini değiştirdi.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Demirci Kava Bulvarı'na Zeytin Dalı, Nevruz Bulvarı'na Selahhaddin Eyyubi ve Hükümet Binası Bulvarı'na Recep Tayyip Erdoğan adı verildi. TSK ve ÖSO'nun 18 Mart'ta teröristlerden temizlediği Afrin'de güvenliği güçlendirme çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

Uzman ekipler, sivil hassasiyetini ön planda tutarak tarım arazilerinde ve yol kenarlarına terör örgütünce tuzaklanmış patlayıcıları dedektörlerle belirleyerek imha ediyor.

Diğer yandan TSK, yol yapımı, moloz kaldırma, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerin yanı sıra sivillere sağlık hizmeti veriyor.

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Afrin'de bulvarlara Recep Tayyip Erdoğan ve Zeytin Dalı isimleri verildi
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