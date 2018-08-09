Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

'da / operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

'da, /'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 12:24
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramada, örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, örgütün finans kaynağı 'da hesaplarının bulunduğu, talimatla bakiye artırarak örgütü finanse ettikleri öne sürüldü.

Örgütle ilişkili olduğu için kapatılan kurumlarda çalıştıkları belirtilen şüphelilerin, örgütle bağlantılı sendikalarda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN