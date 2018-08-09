Çukurca şehidi Güç'ün naaşı memleketine uğurlandı

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit Ömer Güç'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu, ardından Güç'ün naaşı memleketi Ağrı'ya uğurlandı.

Törene Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman ve Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Çukurca ilçesinde Güven Dağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralanmıştı.

Ağır yaralı asker Ömer Güç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Genelkurmay Başkanı Güler'den Hakkari şehidi için başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç için başsağlığı diledi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Güler, şehit Güç için "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.