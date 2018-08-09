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kararları 'de

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve danışmanlıklarına ait atama kararları 'de yayımlandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 06:55
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Türkiye 'ın imzasıyla 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılıklarına Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi.

- Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına atama

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı.

Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
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