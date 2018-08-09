Erdoğan’dan 6 üst düzey atama

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra yeniden şekillenen kurumlara atamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İçişleri Bakan Yardımcılığı'na, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na atama yaptı. İçişleri Bakan yardımcılıklarına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Müsteşar yardımcıları İsmail Çataklı ve Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile halihazırdaki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na, Devlet Arşivlerinde Genel Müdür olarak görev yapan Prof. Dr. Uğur Ünal, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Serap Ersoy getirildi.