Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan’dan 6 üst düzey atama

Erdoğan’dan 6 üst düzey atama

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Erdoğan’dan 6 üst düzey atama
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra yeniden şekillenen kurumlara atamalar devam ediyor. , İçişleri Bakan Yardımcılığı'na, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na atama yaptı. İçişleri Bakan yardımcılıklarına İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Müsteşar yardımcıları İsmail Çataklı ve Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ile halihazırdaki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na, Devlet Arşivlerinde Genel Müdür olarak görev yapan Prof. Dr. Uğur Ünal, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Serap Ersoy getirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’dan 6 üst düzey atama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN