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Son dakika: şüphelisi noterde yakalandı

Son dakika haberi!  'da gözaltına alınan ve örgütün sözde Ankara Kızılay bölge sorumlusu olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 11:21
Son dakika: FETÖ şüphelisi noterde yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde Ankara Kızılay bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan ve gittiği noterde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Polis ekipleri, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan M.Y'nin, çocuğunun yurt dışına seyahat edebilmesi için muvafakatname çıkarmak amacıyla noterde işlem yaptırmak istediği bilgisini aldı.

Bunu üzerine notere giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Örgütün sözde Ankara Kızılay bölge sorumlusu olduğu öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: FETÖ şüphelisi noterde yakalandı
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