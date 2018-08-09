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tutuklusunun tahliye talebine 'den ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (), Fetullahçı Terör Örgütüne () üye olmak suçundan tutuklu bulunan eski Danıştay tetkik hakimi Ali Uluçay'ın, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek yaptığı tedbiren tahliye talebini reddetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 11:42
FETÖ tutuklusunun tahliye talebine AİHM'den ret

Uluçay, 'nün, 2016'daki darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını, gerekli tedavilere ulaşamadığını ve ilaçlarını düzenli alamadığını ileri süren Uluçay, tedbiren tahliye talebiyle 'e başvurdu.

Talebi incelemeye alan AİHM, Adalet Bakanlığından Uluçay'ın cezaevindeki tutulma koşullarına ve sağlık durumuna ilişkin bilgi istedi.

Adalet Bakanlığı, Uluçay'ın, Sincan ve Ereğli Kapalı cezaevlerinde kaldığı süre içerisinde yapılan muayenelerine ve ilaçların nasıl temin edildiğine yönelik bilgileri AİHM'e gönderdi.

AİHM, şikayetleri yerinde görmeyerek, Uluçay'ın tedbiren tahliye talebini reddetti.

- 24 başvuru reddedildi

AİHM, 15 Temmuz 2016'dan sonra tedbiren tahliye talepli yapılan yaklaşık 30 başvuruda hükümetten bilgi istedi.

Mahkeme, Adalet Bakanlığı tarafından verilen bilgiler sonucu, incelemelerini tamamladığı 24 başvuruda, tedbiren tahliye talebinin reddedilmesine karar verdi.

AİHM'in reddettikleri arasında, FETÖ "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek ile kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kamu görevinden ihraç edildikten sonra işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başvuruları da yer alıyor.

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FETÖ tutuklusunun tahliye talebine AİHM'den ret
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