FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçamadı

Edirne'de
yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ
şüphelisi 4 kişi ile kaçmalarına yardımcı olan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınanların FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B. (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) olduğu öğrenildi. Antalya
'da 11, Kahramanmaraş'ta 6, Balıkesir'de 4, Afyonkarahisar'da meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül görevden alındı.