Gönüllü kurban elçileri yola çıktı

Diyanet
İşleri Başkanlığı koordinatörlüğünde Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu 2018 yılı programı gönüllü yardım elçilerini uğurlama töreni düzenlendi.
YARDIMLAŞMA KÖPRÜSÜ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hem Rabbimizle hem de birbirimizle yaklaşmamıza vesile olan kurban ibadetini farklı coğrafyalarda, farklı güzelliklerle yaşamak, aziz milletimizin hayırda bulunduğu evleri hiç tanımadıkları evlerle buluşturmak, onların hayır dualarını almak için sevinçlerine ortak olan seçkin bir heyetle bugün bir aradayız. Hakikat ve iyilik adına yollara düşüp muhacir olmayı, mazluma, muhtaca evini, elini, yüreğini açıp ensar olmayı, yetime kardeş, yoksula sevinç olmayı, eşyaya ve dünyaya emanet bilinciyle yaklaşıp sadaka ve sadakati hayat tarzı edinmeyi, sadıklardan olma payesinden başka gaye taşımadan iyilik yoluna adanmayı bizlerin önünde ihmal edilmeyecek bir şuuru ve sorumluluk dersi olarak ortaya koymaktadır. Bunun için bizler 'hayırda yarışın' emri ilahisini ilke edinip insanlığın huzur ve refahı ve iyiliği emredip kötülüklerden uzaklaştırma ayetini merkeze alıp, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı değerleri kuşatmak için bugün burada olduğu gibi milletimizle bütün yeryüzü arasında yardımlaşma köprüleri kurmak için gayret gösteriyoruz" dedi.
145 ÜLKE 436 BÖLGE
Vekaletle kurban kesim organizasyonunun bu yıl "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla tanıtıldığını belirten Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Bayramı sevdikleriyle değil, yeryüzündeki mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşleriyle geçirmeyi tercih eden sayısı 385'i bulan siz değerli görevli ve gönüllü dostlarımızla yurtiçinde 280 il ve ilçe merkezinde, yurtdışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde bu hayri çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bağış aşamasından kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan şube görevlilerimiz ülkemizdeki ve yurt dışındaki din görevlileri ile yardımcı kuruluşlardaki çalışanlar olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişilik bir ekip bu organizasyonda görev almaktadır. Milletimizin bizlere emanet ettiği kurbanları her yıl bu günü bekleyen muhtaç kardeşlerimizle buluşturacağız."