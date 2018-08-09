Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ordu’daki selden ilk acı haber geldi

’daki den ilk acı haber geldi

Heyelanda kaybolan kişi hayatını kaybetti

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 19:37 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 19:51
Ordu’daki selden ilk acı haber geldi

'nun İkizce ilçesinde aşırı yağıştan dolayı meydana gelen heyelanda kaybolan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Aşağı Seğmenli Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Şiddetli yağmurdan dolayı yol çöktü. Yolda bulunan 56 yaşındaki Bayram Sekmen, sularıyla birlikte çöken toprağa kapıldı. Kaybolan Bayram Sekmen'i bulmak için yöre sakinleri yetkililerden yardım istedi. Mahalleye ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, Bayram Sekmen'i bulmak için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonrasından Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'da yıkılma tehlikesine karşı köprü kapatıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu’daki selden ilk acı haber geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN