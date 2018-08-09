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Patlayıcılarla yakalanan şahısların eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 17:15
- Patlayıcılarla yakalanan şahısların eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı
- 'da 3 Ağustos'ta ele geçirilen patlayıcı madde ile ilgili 7 kişi tutuklandı
- Hassa-Gaziantep karayolunda araçlarında 24 kilo 800 gram, evlerinde de 6 kilo 125 gram patlayıcı bulunan şahısların patlayıcıları Suriye'de / bağlantılı bir kişiden temin ettiği belirlendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta ele geçirilen 24 kilo TNT ile evde bulunan 6 kilo patlayıcı ile ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Zanlıların büyük bir eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 3 Ağustos Cuma günü polis ekiplerinin Hassa-Gaziantep karayolunda takibe aldıkları iki araçtan birinde 24 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada da 6 kilo 125 gram patlayıcı madde bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. İfadeleri alınan 9 şüpheliden işlemleri tamamlanan 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Biri Suriyeli 2 zanlının ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Araçta ve evlerde yapılan aramalarda bulunan toplam 31 kilo patlayıcının Suriye'de YPG/PKK bağlantılı bir kişiden temin edildiği ve Suriye uyruklu olan zanlıların büyük bir eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi.
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Patlayıcılarla yakalanan şahısların eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı
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