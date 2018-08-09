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/ operasyonunda Mauser silah ele geçirildi

’de 24 Haziran lerinde milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi, / terör örgütünün propagandası yapmaktan gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda Alman yapımı harp silahı Mauser ve silaha ait 82 adet fişek ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:31
PKK/KCK operasyonunda Mauser silah ele geçirildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte / terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 24 Haziran lerinde Kayseri Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, yine Kayseri HDP Milletvekili adayı Zenun Orta'nın kardeşi A.O., N.Y. ve A.E. olduğu belirtildi.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet Alman yapımı Mauser marka uzun namlulu silah, 82 adet Mauser marka silaha ait dolu fişek, 104 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait dolu fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

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PKK/KCK operasyonunda Mauser silah ele geçirildi
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