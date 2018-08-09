Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölücü terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye aralıksız sürdürüyor. Dün Van, Hakkari
, Erzurum
ve Mardin
'de yürütülen operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca, Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında, vatandaşların ihbarı üzerine Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt operasyonu düzenlendi. Söz konusu operasyon sırasında, 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 1 terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak jandarmaya teslim oldu. Erzurum'un Karayazı ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Geventepe Mahallesi kırsalında Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu operasyonda 2 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlkadım ve Yavruköy kırsal mahallelerinde faaliyet gösteren terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan teşhis sonucunda; örgüt mensubu şahıslarından birinin Karker Amonos kod adlı S.D. olduğu, Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında yapılan operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın şehit düştüğü eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta zırhlı aracın geçişi sırasında yola EYP'li tuzak kurarak polis memuru Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden ve 8 polisin yaralanmasına sebep olan teröristler dün bir mağarada sıkıştırıldı. Teröristlerden ikisi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek şehidin kanı yerde bırakılmadı. Ayrıca Hakkari'nin Şırnak
ilçesi Balkayalar Mahallesi kırsalında icra edilen arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü mensubu bir kadın cesedi, kalaşnikof tüfek ve cephanesi bulundu. Öte yandan Kuzey Irak'ın Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü PKK tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.