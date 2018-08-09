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teröristleri yaban domuzu yerken vurdu

Güvenlik güçlerinin terör örgütü 'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü bölgelerde yaptığı istihbari çalışmalar, örgütün yaşadığı çöküşü ortaya koyuyor. Bir grup teröristin 'lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken vuruldukları belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 17:29
SİHA teröristleri yaban domuzu yerken vurdu

Güvenlik güçlerinin terör örgütü 'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü bölgelerde yaptığı istihbari çalışmalar, örgütün yaşadığı çöküşü ortaya koyuyor.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ YAŞIYORLAR

Güvenlik güçlerinin aralıksız devam eden terörle mücadele operasyonları sonucu terör örgütü PKK'nın yaşadığı çöküş, yapılan istihbari çalışmalarla gün yüzüne çıkıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt 2016 ve 2017 yılları ile bu yıl yürütülen operasyonlarda verdiği kayıplar nedeniyle büyük panik yaşıyor. Bölge halkı üzerindeki etkisini tamamen kaybeden örgüt, yaptıkları ihbarlarla güvenlik güçlerinin operasyonlarına yardımcı olan vatandaşların da desteğiyle çıkmaza girdi.

YABAN DOMUZU YERKEN...

Yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdikleri ifadeler, örgütün, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında çaresiz kaldığını ortaya koyuyor.

Bunun son örneği, Amanos Dağları'nda yürütülen operasyonlarda görüldü. Bir grup teröristin 'lar tarafından vurulduğu bölgede yapılan istihbarat çalışmasıyla, örgüt mensuplarının avladıkları yaban domuzunu açık arazide yerken güvenlik güçlerinin hedefi olduğu belirlendi.

PKK'lı teröristlerin, başarılı operasyonlar sonucu hareket kabiliyetlerini kaybettikleri, yiyecek bulmakta bile zorlandıkları belirtildi.

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SİHA teröristleri yaban domuzu yerken vurdu
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