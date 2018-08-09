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Son dakika: 'da hain da yaralanan asker şehit oldu

ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak'ın kuzeyinden havanlı düzenlenmiş, biri ağır 6 asker yaralanmıştı. Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan asker, tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 16:41
Son dakika: Hakkari Çukurca'da hain saldırıda yaralanan asker şehit oldu

ŞEHİT ATEŞİ AĞRI'YA DÜŞTÜ

'nin ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı sonucu ağır yaralanan Ağrılı Uzman Er Ömer Güç şehit oldu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne 'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden yapılan havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 asker yaralanmıştı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralı Uzman Er Ömer Güç şehit oldu. Şehit Güç'ün Ağrı'nın Tutak ilçesi Akyele köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Şehit Uzman Er Ömer Güç'ün babası Nizamettin Güç'e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ile ilçe jandarma komutanı verdi. Şehit askerin bekar olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Hakkari Çukurca'da hain saldırıda yaralanan asker şehit oldu
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