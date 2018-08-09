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Son dakika: Patlayıcılarla yakalanan şahısların eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı

Son dakika haberi... Hassa-Gaziantep karayolunda araçlarında 24 kilo 800 gram, evlerinde de 6 kilo 125 gram patlayıcı bulunan şahısların patlayıcıları 'de / bağlantılı bir kişiden temin ettiği belirlendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 17:25
Son dakika: Patlayıcılarla yakalanan şahısların eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı

'ın Hassa ilçesinde bir araçta ele geçirilen 24 kilo TNT ile evde bulunan 6 kilo patlayıcı ile ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Zanlıların büyük bir eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi.

PATLAYICI MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, 3 Ağustos Cuma günü polis ekiplerinin Hassa-Gaziantep karayolunda takibe aldıkları iki araçtan birinde 24 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada da 6 kilo 125 gram patlayıcı madde bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. İfadeleri alınan 9 şüpheliden işlemleri tamamlanan 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Biri li 2 zanlının ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

A?raçta ve evlerde yapılan aramalarda bulunan toplam 31 kilo patlayıcının Suriye'de / bağlantılı bir kişiden temin edildiği ve Suriye uyruklu olan zanlıların büyük bir eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi.

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Son dakika: Patlayıcılarla yakalanan şahısların eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı
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