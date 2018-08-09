Son dakika: Patlayıcılarla yakalanan şahısların eylem hazırlığında oldukları ortaya çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araçta ele geçirilen 24 kilo TNT ile evde bulunan 6 kilo patlayıcı ile ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı. Zanlıların büyük bir eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi.

PATLAYICI MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, 3 Ağustos Cuma günü polis ekiplerinin Hassa-Gaziantep karayolunda takibe aldıkları iki araçtan birinde 24 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada da 6 kilo 125 gram patlayıcı madde bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. İfadeleri alınan 9 şüpheliden işlemleri tamamlanan 7'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Biri Suriyeli 2 zanlının ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

A?raçta ve evlerde yapılan aramalarda bulunan toplam 31 kilo patlayıcının Suriye'de YPG/PKK bağlantılı bir kişiden temin edildiği ve Suriye uyruklu olan zanlıların büyük bir eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi.