Ekonomik 15 temmuz’un medya ayağı Fox Tv’nin belge belge kirli yüzü

Fox Amerika ile eş zamanlı olarak Fox Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye saldırmasını fırsat bilip, 17/25 Aralık'tan bu yana yürüttüğü kirli operasyonlarına hız verdi. Sahibi tescilli Türkiye düşmanı Murdoch olan Fox TV, ekonomik 15 Temmuz'u zil takıp oynayarak karşılayacak kadar pervasızlaştı.

Ekonomik 15 Temmuz'un medya ayağındaki Fox TV'de, operasyonu Doğan Şentürk ve Fatih Portakal yürütüyor.

ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan Murdoch'ın sahibi olduğu Fox, Trump'ın başlattığı ekonomik savaşa katıldı. Fox Türkiye hiç gecikmeden, ekonomik kriz tellallığına başladı.

ABD'deki merkeziyle eş zamanlı bir saldırı başlatan Fox Türkiye, ana haber bülteninde muhalefet ile birlikte iktidara yüklenerek, ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşı perdelemeye çalıştı.

TERÖRİST AKLAMA MERKEZİ FOX TV

Murdoch sahibi olduğu medya şirketleriyle bugüne kadar onlarca kez Türkiye düşmanlığı yaptı.Türkiye'nin PKK ile mücadelede kazandığı başarılar Fox'u her zaman rahatsız etti. Fox TV'de PKK'lı teröristlere övgüler düzüldü, Türkiye'nin NATO'dan atılması konuşuldu.



Geçmişte Türkiye'ye saldıran terör örgütlerine övgüler düzülen siyonist Murdoch'ın Fox TV'sinde bugünlerde ABD'nin başlattığı ekonomik savaş geniş yer buluyor. Trump'ın emrinde yayın yapan FOX, Türkiye düşmanlığında başı çekiyor.

Hatta siyonist Murdoch'ın sahibi olduğu bütün medya gruplarına bağlı kanallar tek bir ağızdan Türkiye'ye saldırıyor. FoxNews haberinde kullanılan başlık bunun apaçık kanıtı; "Türkiye eriyor".

Medya gücünü Türkiye'ye saldırma üzerine kurgulayan Murdoch, bu sayede siyonist sahipleri sayesinde yılda 35 milyar dolar kazanıyor.



Ekonomik saldırıyla birlikte işgal girişiminin Türkiye ayağını ise FOX Haber'i yöneten Doğan Şentürk ve Fatih Portakal yürütüyor.

Bu akşam FOX Ana Haber'de doların yükselişiyle ilgili son derece manipülatif haberler yapıldı. Yayınlanan şu haber alçak bir provokasyon amacı taşıyor:

"Döviz artışı ölümleri beraberinde getirir. İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Zozan Pandel: "Ölümlerle sonuçlanabilecek çok ciddi bir sağlık krizi bizi bekliyor"

FOX akşam haberlerinde, muhalefetin ABD ile birlikte Türkiye'ye saldırısına geniş yer verdi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İnce, ABD'nin saldırısına tek kelime edemeyip, iktidarı suçladı.



FOX Ana Haber'de bu akşam bir çok zam haberleri de vardı. Kriz tellalları, henüz zam yansımamış sektörler üzerinden kehanet kovaladı.



?Murdoch elindeki medya gücüyle ABD ve İsrail'in gösterdiği hedefe saldırıyor, karşılığında milyarlarca dolarlık bir bütçe ile birlikte oldukça etkili bir manipülasyon gücüne sahip oluyor. Fox'un patronu siyonist Murdoch, bu doğrultuda Trump'ın Kudüs provokasyonuna tam destek verdi. Trump, Türkiye'nin öncülüğündeki hareketle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada büyük rezillik yaşamıştı.

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