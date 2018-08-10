Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Başkan Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Son dakika: Başkan Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki hareketlilik ile ilgili Bayburt'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan: 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' dedi.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 14:26
Son dakika: Başkan Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Teşekkür ziyaretleri kapsamında Bayburt'ta bulunan Başkan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN DÖVİZ YORUMU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami'ye gitti. Camide yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN