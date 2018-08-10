Erdoğan TBMM Diyanet ve MİT başkanlarını kabul etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi kabul gerçekleştirdi. Erdoğan, ilk olarak haftalık olağan görüşme kapsamında MİT
Başkanı Hakan Fidan
'ı kabul etti. Kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ve TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
'ı ayrı ayrı kabul etti. Başkan Erdoğan, Erbaş'ı kabulünde kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın kurban bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) yaptı. ERDOĞAN'DAN GÖREV TANIMI GENELGESİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün yayımladığı bir genelge ile bakan ve bakan yardımcılarının statüsünü belirledi. Resmi Gazete
'nin dünkü nüshasında yayımlanan genelgeye göre bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakanlık en üst yöneticisi sayılması kararlaştırıldı. Söz konusu karar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince uygun görüldü.