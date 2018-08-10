FETÖ imamını aile grubu ele verdi

FETÖ
'nün
hakim ve savcılardan sorumlu "mahrem" imamlarına yönelik soruşturmada Şeref Emre Suna hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasından dava açıldı. Örgüt içinde "Enes" ve "Muharrem" ismini kullanan FETÖ imamının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock
'taki kullanıcı adının "enes00634" olduğu tespit edildi. Şüphelinin örgütsel yazışmalar için kurulan grubun yanı sıra aile üyelerinden oluşan kişilerin bulunduğu "aile grubunda" da yer aldığı eşleştirilen mesajlarla ortaya çıkarıldı. Örgütün yargısal alandaki faaliyetlerini düzenlediği belirtilen şüphelinin ByLock'tan, "Adalet Bakanlığı
, hukuk, sınav, evlerde toplanma, öğrenci, evde arama tarama yapılacağı" şeklinde yazışmalarda bulunduğuna dikkat çekildi.