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şüphelisi eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen, soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski üsteğmen Mehmet B., sınır devriyesi Hudut Kartalları'nca yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 11:39
FETÖ şüphelisi eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan karşıya geçmek isteyen şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin, 677 sayılı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski üsteğmen Mehmet B. olduğu belirlendi.

Sınırda gözaltına alınan eski üsteğmen Mehmet B.'nin Ankara'da / soruşturması kapsamında yargılandığı ve yurt dışına çıkış yasağı ile aranma kaydının olduğu tespit edildi. FETÖ şüphelisi, sınırdaki işlemlerinin ardından Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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FETÖ şüphelisi eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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