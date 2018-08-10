Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika: şüphelisi 'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğu şüphesiyle ordudan ihraç edilen eski üsteğmen sınırında yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 09:54
Son dakika: FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgedeki devriyeleri sırasında 'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi tespit etti.

Şüpheli, askerler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, zanlının 677 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görevliyken ihraç edilen Mehmet B. olduğu, Ankara'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılamasının sürdüğü, yurt dışına çıkış yasağı ile aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Zanlı, jandarmaya teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN