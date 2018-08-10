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’cünün tahliye talebine ’den ret

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
FETÖ’cünün tahliye talebine AİHM’den ret
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (), 'ye üye olmak suçundan tutuklu bulunan eski Danıştay tetkik hakimi Ali Uluçay'ın tahliye talebini reddetti. Uluçay, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını, gerekli tedavilere ulaşamadığını ve ilaçlarını düzenli alamadığını ileri süren Uluçay, tedbiren tahliye talebiyle AİHM'ye başvurdu. AİHM'nin talebi üzerine , Uluçay'ın Sincan ve Ereğli kapalı cezaevlerindeyken yapılan muayenelerine ve ilaçların nasıl temin edildiğine yönelik bilgileri AİHM'ye gönderdi. AİHM bilgiler üzerine Uluçay'ın tedbiren tahliye talebini reddetti. AİHM, 15 Temmuz sonrası tahliye talepli 30 başvuruda hükümetten bilgi istedi. İncelemesini tamamladığı 24'üde red kararı verdi. AİHM'nin tahliye taleplerini reddettiği kişiler arasında FETÖ'nün finansörü Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek ile ile görevlerinden ihraç edildikten sonra açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça da yer alıyor.
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FETÖ’cünün tahliye talebine AİHM’den ret
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