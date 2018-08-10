Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün sözde "il imamı"na 12 yıl 6 ay hapis cezası

'nün sözde "il imamı"na 12 yıl 6 ay hapis cezası

'nde 'nün sözde "il imamı" olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa, 12,5 yıl hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 11:14
FETÖ'nün sözde il imamına 12 yıl 6 ay hapis cezası

'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "il imamı" olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 12,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "esnaf ve iş adamı" yapılanması ana davasından dosyası ayrılan ve "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılanan tutuklu sanık , Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından mahkemeye gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Gülay Arda, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Arda, mütalaasında, tutuklu sanık Velioğlu'nun "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Velioğlu, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin kararını açıkladı.

"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Salih Zeki Velioğlu'nun, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün sözde "il imamı"na 12 yıl 6 ay hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN