FETÖ'nün sözde "il imamı"na 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 12,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün "esnaf ve iş adamı" yapılanması ana davasından dosyası ayrılan ve "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Salih Zeki Velioğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından mahkemeye gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Gülay Arda, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Arda, mütalaasında, tutuklu sanık Velioğlu'nun "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Velioğlu, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin kararını açıkladı.

"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Salih Zeki Velioğlu'nun, tutukluluk halinin devamına karar verildi.