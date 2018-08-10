İmam hatiplilere hakarete RTÜK’ten ceza

RTÜK
, imam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilere "militan", "Atatürk düşmanı" gibi hakaretlerin sarf edildiği "18 Dakika" adlı programdaki yorumlar nedeniyle Tele 1 TV'ye en üst sınır olan bir önceki aya ait reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında idari para cezası verdi. Kanal S'ye ise sağlık beyanıyla ürün satışı yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma cezası uygulandı. 1 An TV ise fal ve astroloji programlarında izleyicileri fal ve batıl inançlar yoluyla istismar ettiği gerekçesiyle en yüksek orandan idari para cezası aldı. ANKARA