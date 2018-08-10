Kimyasal gübreye son

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi
" çalışmaları kapsamında TBMM
bahçesinde oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanı ile çeşitli bitkilerin yetiştirildiği serada incelemelerde bulundu. Erdoğan'a TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın eşi Semiha Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile eşi Şengül Kurum, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu eşlik etti. Emine Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığı'nın Sıfır Atık Projesi'ne destek olmasının memnuniyet verici olduğunu, bu kapsamda teşekkür ziyaretinde bulunmak istediğini söyledi. KOMPOST GÜBRE ÖNEMLI
Ülke genelinde hızla yayılan Sıfır Atık Projesi'nin TBMM'de uygulanmasının sembolik bir anlamı bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bütün vekillerimiz bunu sahiplenirse, herkes bunu kendi ilinde uygularsa bütün Türkiye'ye yayılacak" diye konuştu. Emine Erdoğan, söz konusu projenin birçok konuda fayda sağlanacağını vurguladı. Kompost gübreye önem verdiğini de dile getiren Emine Erdoğan, proje kapsamında organik atıklardan elde edilen kompost gübrenin çiçekler ve ağaçların altını besleyeceğini kaydetti. Erdoğan, "Bundan sonra kimyasal gübre
leri de kullanmayacağız, hedefimiz bu." dedi. Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'a ve bakanlık çalışanlarına projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
MECLİS'TE BİR AYDA 2.8 TON ORGANİK ATIK TOPLANDI
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen proje, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanıyor. Meclis'te 12 Haziran-16 Temmuz arasında 19 ton kağıt, 550 kilo cam, 942 kilo plastik, 147 kilo metal, 2,8 ton organik atık türüne göre ayrıştırılarak toplandı.