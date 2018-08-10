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ve İstanbul'daki operasyonu

ve İstanbul'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 11:44
Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü adına eleman toplayıp faaliyette bulundukları iddiasıyla Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Polisin, 7 Ağustos Salı günü gerçekleştirdiği operasyonda 15 kişi gözaltına alınmış, daha sonra 1 kişi daha yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, pompalı tüfekle çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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Kocaeli ve İstanbul'daki DEAŞ operasyonu
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